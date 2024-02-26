В Иране нашли флакон с пигментом темно-красной губной помады бронзового века

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Найденный в ходе раскопок в провинции Керман на юго-востоке Ирана небольшой флакончик оказался футляром из-под темно-красной губной помады эпохи бронзового века, передает РБК. Емкость с хлоритом нашли вместе с другими старинными артефактами.

Об этом рассказали на сайте Университета Тегерана (University of Tehran, Иран). В команду исследователей вошли археологи и фармакологи из научных центров Ирана и Италии.

Ученые выполнили анализ при помощи современных технологий и обнаружили, что в этом флакончике присутствуют минеральные компоненты красного вещества (красный железняк гематит, оксид марганца, браунит), смешанные с галенитом, растительными восками и другими органическими веществами.

«Эта смесь поразительно напоминает рецепты современных помад. Мы также сумели определить дату, к которой относится находка, имеющая отношение к косметическим средствам древнего Ближнего Востока. Артефакт датируется началом II тысячелетия до нашей эры», — говорится в заявлении университета.

По словам исследователей, эти данные совпадают с несколькими упоминаниями о могущественной восточно-иранской цивилизации Мархаши (город-государство III тысячелетия до н. э., существовавший к востоку от Элама на Иранском плато) в клинописных текстах Месопотамии.

Фото: pxhere.com