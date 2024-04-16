В Греции зажгли Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже

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В Греции прошла торжественная церемония зажжения огня Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. Это событие традиционно является символическим началом подготовки к предстоящим Играм.

Факел был зажжен от огня, который получили с помощью зеркала от солнечных лучей в ходе генеральной репетиции, состоявшейся в понедельник. Греческая актриса Мэри Мина в роли верховной жрицы приняла участие в древнем ритуале.

На мероприятии присутствовали многие высокопоставленные гости, включая президента Греции Катерину Сакелларопулу, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и мэра Парижа Анн Идальго, пишет Ура.ру.