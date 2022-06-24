В ФРГ решили национализировать часть "Северного потока-2"

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Министерство финансов Германии намерено объявить о национализации российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

Как стало известно, речь идет о той части газопровода, которая находится на территории Германии. Власти ФРГ изучают вопрос, как можно отрезать эту часть от остальной системы. Затем трубы, ведущие с суши в море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ.

Эксперты предупреждают, что технически такой план возможен, но полон рисков. Любое вмешательство в газопровод может повлечь за собой экологическую катастрофу. Поэтому все изменения неизбежно вызывают новую процедуру утверждения планов, пишет РГ.