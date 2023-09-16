В Финляндии начал действовать запрет на въезд в страну легковых автомобилей из РФ

128

В 00.00 16 сентября в Финляндии вступили в силу ограничения на въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Запрет касается всех легковых автомобилей с числом мест менее 10. Власти не намерены конфисковывать российские автомобили.

Ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в РФ, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям​​​.

В таможне Финляндии сообщили, что, согласно нормам таможенного законодательства, уже въехавшие в страну российские автомобили должны покинуть ее через шесть месяцев.

Контроль ввоза российских автомобилей будет осуществляться не только на финско-российской, но и на финско-норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в ЕС, подтвердили в таможенной службе Финляндии, пишет Смотрим.

Таким решением в ЕС стремятся предотвратить обход Россией санкций, заявила накануне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Запрет распространяется и на россиян, постоянно проживающих в этой стране.

Изначально Финляндия не собиралась вводить такую меру, но давление из вне оказалось сильнее. Ранее такой запрет ввели три прибалтийские страны.