Я нашел ошибку
Главные новости:
"Лжесотрудник"правоохранительных органов "развел" самарскую пенсионерку на миллион рублей
Лжесотрудник правоохранительных органов "развел" самарскую пенсионерку на миллион рублей
Сотрудники полиции ищут без вести пропавшего жителя региона
Сотрудники полиции ищут без вести пропавшего жителя региона
Самарские двигатели обеспечили успешный пилотируемый пуск ракеты на МКС
Самарские двигатели обеспечили успешный пилотируемый пуск ракеты на МКС
Житель Тольятти сломал входную дверь магазина и из кассы похитил 2 850 рублей
Житель Тольятти сломал входную дверь магазина и из кассы похитил 2 850 рублей
В Самарском регионе набирает обороты Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»
В Самарском регионе набирает обороты Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»
Пожар на бывшем заводе в Самаре полностью потушили
Пожар на бывшем заводе в Самаре полностью потушили
В Октябрьске машина сбила велосипедиста
В Октябрьске машина сбила велосипедиста
В Самаре дошкольников чаще всего водят на курсы подготовки к школе
В Самаре дошкольников чаще всего водят на курсы подготовки к школе
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.63
0.47
EUR 103.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные

В Финляндии начал действовать запрет на въезд в страну легковых автомобилей из РФ

16 сентября 2023 11:06
128
В Финляндии начал действовать запрет на въезд в страну легковых автомобилей из РФ

В 00.00 16 сентября в Финляндии вступили в силу ограничения на въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Запрет касается всех легковых автомобилей с числом мест менее 10. Власти не намерены конфисковывать российские автомобили.

Ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в РФ, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям​​​.

В таможне Финляндии сообщили, что, согласно нормам таможенного законодательства, уже въехавшие в страну российские автомобили должны покинуть ее через шесть месяцев.

Контроль ввоза российских автомобилей будет осуществляться не только на финско-российской, но и на финско-норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в ЕС, подтвердили в таможенной службе Финляндии, пишет Смотрим.

Таким решением в ЕС стремятся предотвратить обход Россией санкций, заявила накануне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Запрет распространяется и на россиян, постоянно проживающих в этой стране.

Изначально Финляндия не собиралась вводить такую меру, но давление из вне оказалось сильнее. Ранее такой запрет ввели три прибалтийские страны.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
15 сентября 2023  18:24
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
421
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
15 сентября 2023  12:39
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
452
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
15 сентября 2023  12:09
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
368
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
1653
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
14 сентября 2023  12:01
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
693
Весь список