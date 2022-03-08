В Евросоюзе назвали Белоруссию «соагрессором» в ситуации на Украине

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В заявлении Евросоюза Белоруссию назвали «соагрессором» в конфликте на Украине и отметили, что происходящее является нарушением международного права и Устава ООН.

«Россия при участии режима Лукашенко в Белоруссии как соагрессора несёт полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения», — цитирует РИА Новости заявление ЕС.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что республика не принимает участия и не намерена участвовать в спецоперации на Украине.

По его словам, Белоруссия «прикрывает своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря».