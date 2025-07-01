В Европе назвали кондиционеры одной из причин аномальной жары

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В Европе из-за аномальной жары развернули кампании против использования кондиционеров, которые из-за массового использования приводят к глобальному потеплению. Об этом 1 июля сообщил журнал Forbes.

В издании отметили, что рост мирового потребления энергии к 2024 году вырос более чем на 2%. Этот всплеск «усугубляется волнами тепла, усиливающими спрос» на кондиционирование воздуха.

«Проблема: кондиционеры вредны как для планеты, так и для вашего кошелька. С точки зрения экологии это плохой показатель: он значительно повышает температуру наружного воздуха, становясь шестеренкой в ​​порочном круге глобального потепления», — говорится в материале.

Уточняется, что отключение всех кондиционеров в большом городе могло бы снизить температуру минимум на 2 градуса.

По данным журнала, при использовании около 4 часов в день климатического оборудования счет за электроэнергию увеличивается примерно на 15% в месяц. В качестве альтернативы горожанам предложили использовать потолочные вентиляторы, пишут "Известия".