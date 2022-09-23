В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав РФ

Голосование на избирательных участках на территории ЛНР, Запорожья и Херсонской области будет проведено 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же начнется подсчет голосов. В ДНР проголосовать на избирательных участках можно будет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

Между тем участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.

В ЦИК Херсона заявили, что рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тыс. избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тысяч человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР - по числу лиц, которые могут прийти на референдум. Следить за ходом голосования в Донбассе можно будет по телеграм-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.

Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они "вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ". В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: "Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?" При этом в ДНР и ЛНР, где с 2020 года статусом государственного обладает только русский язык, бюллетени отпечатаны на русском, а в Запорожской и Херсонской областях вопрос написан на украинском и русском.

Всего для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 в РФ. ЦИК ЛНР кроме 461 участка в республике открыл 201 участок в РФ. В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами - в РФ, ЛНР, ДНР и Херсонской области. Жители Херсонской области кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, смогут проголосовать в Крыму, Москве и ряде других российских городов, пишет ТАСС .