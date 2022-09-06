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Монеты из клада будут выставлены на аукционе в Великобритании. Коллекция из 260 монет оценивается в £250 тыс.
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В Британии,  при перестройке особняка в Эллерби, найден клад с редчайшими золотыми монетами

6 сентября 2022 20:12
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Монеты из клада будут выставлены на аукционе в Великобритании. Коллекция из 260 монет оценивается в £250 тыс.

На аукционе в Великобритании будут выставлены золотые монеты из клада, найденного при перестройке особняка в Эллерби (Северный Йоркшир). Коллекция из 260 монет оценивается в £250 тысяч, пишут "Известия".

Как сообщает портал news.artnet.com, владельцы старинного дома решили перестелить пол и обнаружили под ним металлическую кружку с деньгами. Самые старые монеты относятся к временам правления короля Якова I, то есть к шекспировской эпохе. Но даже среди более поздних экземпляров есть настоящие раритеты.

Самыми интересными с коллекционной точки зрения являются две гинеи: 1675 и 1720 годов. На одной имя короля Карла I написано неправильно — CRAOLVS вместо CAROLVS. На другой же вместо аверс размещен реверс, то есть с обеих сторон монеты отчеканено одинаковое изображение.

Монеты с ошибками ценятся особенно высоко — так, за гинею Карла придется выложить не менее £1,5 тыс. При этом золотые монеты XVII–XVIII веков в принципе весьма редки и привлекательны исключительно тонким рисунком.

 

Фото: Spink and Sons/"Известия"

 

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