Ураган "Милтон" принес в дом семьи во Флориде огромного аллигатора

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Во Флориде семейная пара, вернувшаяся в свой дом после прошедшего урагана "Милтон", обнаружила в гостиной огромного аллигатора.

Как пишут местные СМИ, пара решила не рисковать и вызвала специальную службу по отлову животных, пишет Смотрим.

Еще один подобный случай произошел в городе Кэрроллвуд. Там девушка после эвакуации вернулась домой и увидела на крыльце дома аллигатора.

"Мы пытались его прогнать, но он в ответ зашипел", – рассказала девушка изданию WFLA.

По данным местных СМИ, всего во Флориде обитает порядка 1,3 миллиона аллигаторов. Из-за стихии часть из них оказалась на улицах городов.

По последним данным, жертвами урагана "Милтон" стали 16 человек.