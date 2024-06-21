Умер звезда саги "Голодные игры" Дональд Сазерленд

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Актеру было 88 лет.

На 89-ом году ушел из жизни американский актёр Дональд Сазерленд. Первый крупный успех пришел к нему в начале 1970-х, после выхода на экраны антивоенной сатиры Роберта Олтмена "Военно-полевой госпиталь" о буднях Корейской войны. Хирург по прозвищу Ястребиный глаз в исполнении Сазерленда – скептик и циник. Выделялся отстраненной непочтительностью к уставу и презрением к опасности. В юности Сазерленду часто отказывали на кастингах – не соответствовал распространенному типажу "парня по соседству". Актёр не мог стать таким как все, но мог быть и очаровательным, и чудаковатым, и устрашающим. Его способность присваивать разные амплуа оценили Бернардо Бертолуччи, Оливер Стоун, Федерико Феллини. Совместная работа с итальянским режиссером над экранизацией автобиографии Казановы не пришлась по душе критикам, но Сазерленд считал их сотрудничество лучшим опытом своей жизни. Молодому поколению актёр запомнится ролью безжалостного президента Сноу в экранизации антиутопии "Голодные игры". От нонконформиста до диктатора: фильмография Дональда Сазерленда – пример актёрского бесстрашия и преданности своему делу, пишет Смотрим.