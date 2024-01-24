Умер основатель группы Boney M

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Немецкий музыкант, продюсер и основатель группы Boney M Фрэнк Фариан умер в своей квартире в Майами в возрасте 82 лет, пишет The Sun.

Причина его смерти не названа, однако издание уточнило, что в 2022 году Фариану сделали операцию на сердце, а также установили сердечный клапан.

Музыкант известен своими хитами Rasputin и Daddy Cool. Фариан, помимо группы Boney M, также основал другие поп-проекты, среди которых Eruption, Precious Wilson и Milli Vanilli. Его записи продали тиражом более 800 миллионов копий, пишет РИА НОвости.