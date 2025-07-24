Умер американский рестлер и актер Халк Хоган

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Американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года, передает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

"Медики были направлены в дом легенды WWE в Клируотер во Флориде утром в четверг, операторы говорили, что вызов был по поводу сердечного приступа", — говорится в сообщении портала.

Хоган более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга, карьеру в котором он начал в 1977 году.

Также он снимался к кино, впервые появившись на экране в 1982 году в фильме "Рокки 3". Кроме того, Хоган играл в сериалах "Команда "А", "Крутой Уокер", фильмах "Коммандо из пригорода", "Неистребимый шпион".