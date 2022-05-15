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Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем "Евровидения"

15 мая 2022 09:43
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Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем "Евровидения"

Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" одержала победу на 66-м международном песенном конкурсе "Евровидение". Результаты голосования были озвучены в ночь на воскресенье в Турине.

Коллектив получил самую большую поддержку по результатам суммарного голосования членов жюри и зрителей, победу обеспечил 631 балл. Это третья победа Украины на "Евровидении".

Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании. Представители Италии - дуэт Мамуда и Бланко - заняли шестое место. Конкурс проходил в этом году под девизом "Звучание красоты" (The Sound of Beauty).

25 февраля Европейский вещательный союз, являющийся организатором смотра, объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на "Евровидении". На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом "Останкино" объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло ранее сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников "Евровидения", так как РФ в мероприятии не участвует, пишет ТАСС.

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