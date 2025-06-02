Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией

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Делегация Украины приземлилась в Стамбуле, встреча с российской стороной назначена на вторую половину дня. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, пишет Смотрим.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации перед вторым раундом переговоров. Ее вновь возглавил министр обороны Рустем Умеров. Появилось также три новых участника. Из состава был исключен начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Российская делегация прибыла в Турцию 1 июня в районе 21.00 мск.

Ранее РИА Новости сообщали, что встреча РФ и Украины в Стамбуле назначена на 13.00 мск.