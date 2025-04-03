Угрожавший Земле астероид может столкнуться с Луной

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Ученые американского космического агентства НАСА вдвое повысили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной. Об этом сообщили в официальном заявлении агентства.

«Эксперты Центра исследований околоземных объектов НАСА обновили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года до 3,8 процента», — отметили в НАСА.

Месяцем ранее этот показатель составлял 1,7%. Тогда же ученые рассчитали, что космическое тело не угрожает Земле, хотя до этого считалось, что вероятность его падения на нашу планету была равна 3,1%. Теперь же она не превышает 0,004%.

Астероид 2024 YR4 был открыт в последних числах декабря прошлого года при помощи обсерватории ATLAS в Чили. Изначально его диаметр, по оценкам ученых, составлял около 70 метров. Сейчас при помощи телескопа «Джеймс Уэбб» параметры уточнили – 53-60 метров. Наблюдение за движением 2024 YR4 продолжат в мае этого года при помощи того же телескопа, пишет МК.