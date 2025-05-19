Ученые зафиксировали неизвестные ритмичные сейсмические вибрации на Земле

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Сейсмологи на станциях по всему миру, от Арктики до Антарктиды, подтвердили, что в течение девяти дней на Земле наблюдались неизвестные сейсмические вибрации. Об этом сообщил журнал Seismological Research Letters.

Колебания земной коры были слишком равномерными для обычных землетрясений или извержений вулканов. Каждый день ученые фиксировали волну продолжительностью 92 секунды. Пока эксперты не смогли определить источник колебаний.

Одна из выдвинутых теорий указывает на морские волны. Их отражение от побережья материков и островов в теории могли создать звук, схожий по природе с зафиксированными колебаниями, пишет Смотрим.