Ученые предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре

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Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".

"Июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года", — говорится в публикации.

По словам специалистов, уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника, 30 июля, будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

В последний день июля возмущения магнитосферы Земли пойдут на спад и магнитная буря постепенно прекратится, пишет РИА Новости.