Uber заплатит по $1000 каждому, кто откажется от поездки на автомобиле на 5 недель

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Uber запустит в США и Канаде эксперимент, в рамках которого попытается разгрузить дороги в крупных городах, сообщает iphones.ru со ссылкой на The Verge.

С 22 июля по 25 августа 175 человек получат по $1000 от Uber, которые можно будет потратить на поездки на такси, аренду велосипедов, электросамокатов и каршеринг. Главное условие — не пользоваться личным автомобилем.

Подать заявку можно онлайн, компания сама отберет участников, но не более 30 на каждый город. В эксперименте могут принять участие жители Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтона, Майами, Торонто и Ванкувера.

В течение первой недели участникам надо будет документировать каждую свою поезду.

В 2023 году Uber провела аналогичный эксперимент в Австралии. Тогда только трое участников из 58 заявили, что готовы отказаться от личного авто в пользу общественного транспорта и такси.

Фото: freepik.com