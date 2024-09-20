У Земли временно появится вторая мини-Луна

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В конце сентября нас ожидает интересное космическое событие. Астероид 2024 PT5, движущийся к Земле, задержится на два месяца и станет своего рода «мини-Луной». К таким выводам пришли испанские астрономы, опубликовавшие свои исследования в журнале Research Notes of the AAS.

По словам авторов, к концу месяца у нашей планеты появится новый спутник — небольшой астероид, который будет находиться под гравитационным воздействием Земли в течение почти 57 дней. Астероид 2024 PT5 станет «мини-Луной» 29 сентября 2024 года, а затем, 25 ноября, покинет гравитационное поле Земли и вернется на свою гелиоцентрическую орбиту.

Этот космический объект был впервые обнаружен Системой оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) 7 августа текущего года. Как отмечает статья на Live Science, несмотря на близкий подход, наблюдать астероид с Земли будет сложно из-за его небольшого размера — всего 10 метров в диаметре, пишет МК.