Twitter снова сократил штат

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Соцсеть Twitter, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, 25 февраля провела новый раунд сокращений и уволила по меньшей мере 200 сотрудников. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Эта волна сокращений стала как минимум восьмой с октября прошлого года. По информации газеты, с момента покупки Twitter Маском штат компании уменьшился почти на 70% — до двух тысяч человек.

В результате нового раунда число работников снизилось еще на 10%. Сокращения затронули специалистов по управлению продуктом, анализу данных и машинному обучению, пишет Смотрим.

Илон Маск закрыл 44-миллиардную сделку по покупке Twitter 27 октября. Сразу после этого бизнесмен уволил ключевых топ-менеджеров соцсети и объявил о масштабных изменениях.