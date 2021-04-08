Twitter рассматривала покупку Clubhouse за 4 миллиарда долларов

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По неизвестной причине переговоры зашли в тупик и Twitter отказалась покупать Clubhouse.

Вероятно, компания решила сделать ставку на собственную альтернативу Twitter Spaces, которая может стать популярнее Clubhouse без покупки другого приложения.

Clubhouse был представлен в 2020 году, но стал популярным только в начале 2021 года, когда на платформе появилось много знаменитостей, включая Марка Цукерберга и Илона Маска. Приложение позволяет пользователям общаться с помощью аудиочатов в реальном времени.