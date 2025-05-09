Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву

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Авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы из Антальи, Бодрума, Даламана и Стамбула в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перевозчика. Первый самолет уже вылетел из Антальи в Москву.

Накануне стало известно, что полеты были приостановлены в связи со сложной обстановкой в российских аэропортах.

Позже Росавиация и Минтранс провели переговоры с турецкой авиакомпанией и была достигнута договоренность о возобновлении полетов с 9 мая.

При этом ряд авиакомпаний сумели организовать дополнительные рейсы 8 мая, чтобы перевезти часть застрявших пассажиров.