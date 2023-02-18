Трех человек спасли в Турции спустя 296 часов после землетрясения

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Ребенка и двух взрослых вытащили живыми из-под завалов дома на 13-й день после разрушительного землетрясения в Турции, передает HaberTurk.

Чудесное спасение произошло в городе Антакья (бывшая Антиохия) в провинции Хатай. Спасатели разбирали завалы на месте бывшей многоэтажки и случайно услышали голоса под обломками. Спустя несколько часов они извлекли на свет проведших 296 часов без движения женщину, мужчину и ребенка.

Пострадавших доставили в больницу, по оценкам врачей, их жизням ничего не угрожает.

Жертвами зафиксированных 6 февраля двух подземных толчков с эпицентром в Кахраманмараше только в Турции стали, по последним данным, свыше 39,6 тысячи человек. В стране объявлен семидневный траур по погибшим.ЧП, пишет Смотрим.