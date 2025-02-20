Трамп отвел год на урегулирование конфликта на Украине

101

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине можно за год, в противном случае может начаться третья мировая война. Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стали большим шагом вперед, добавил он.

По словам Дональда Трампа, если бы курс бывшего президента Джо Байдена сохранился, то третья мировая война началась бы уже в этом году. Но она, отметил господин Трамп, не соответствует ничьим интересам.

«Мы это закончим. Никому не будет (толку) от третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится»,— сказал господин Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций РФ и США, пишет Коммерсантъ.