Главные новости:
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
В Самаре открыли каток на набережной у Некрасовского спуска
Трамвайные пути могут вернуть на Хлебную площадь в Самаре
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась за год на 5,4%
«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно
К 2030 году 50% самолетов в РФ должны быть отечественными
Самарские «Крылья Советов» находятся под угрозой банкротства
37% соискателей из Самары не готовы снижать свои зарплатные ожидания
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов

97
Президент США Дональд Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по 1 миллиону долларов, если население острова проголосует за присоединение к США, пишет газета Daily Mail.

"Он (Трамп - ред.) обдумывает возможность предложить жителям Гренландии (с населением в 57 тысяч человек) по 1 миллиону долларов каждому..., если они проголосуют за присоединение к США", - говорится в статье.

Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности, пишет РИА Новости. 

В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
2
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
343
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
351
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
350
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
352
