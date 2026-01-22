Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов

Президент США Дональд Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по 1 миллиону долларов, если население острова проголосует за присоединение к США, пишет газета Daily Mail.

"Он (Трамп - ред.) обдумывает возможность предложить жителям Гренландии (с населением в 57 тысяч человек) по 1 миллиону долларов каждому..., если они проголосуют за присоединение к США", - говорится в статье.

Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности, пишет РИА Новости.