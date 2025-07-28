Трамп дал России 10-12 дней, чтобы закончить конфликт на Украине

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дежурство на месте проведения форума несут силы и средства РСЧС Самарской области в составе 430 специалистов и 31 единицы техники.
Безопасность молодежного форума «иВолга» под контролем МЧС СО
В нем приняли участие команды юных футболистов 2011-2013 и 2014-2016 годов рождения из Железнодорожного, Промышленного, Советского и Кировского районов. 
Городской этап проекта «Лето с футбольным мячом» завершился в Самаре
Все желающие смогли узнать все о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, пройти обучение навыкам оказания первой помощи.
Медики провели для участников форума "Иволга" мастер-классы
Это один из первых подобных специализированных центров в стране.
В Самаре работает специализированный центр для детей с риском болезней сердца и сосудов
Специалисты «Т Плюс» завершили капитальные и средние ремонты пяти энергетических котлов и двух турбин на электростанциях Самарского региона.
«Т Плюс» повысила надёжность работы крупных энергообъектов в Самарской области
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Сызрани завершено расследование уголовного дела о незаконной ловле раков
В память обо всех погибших моряках участники митинга возложили цветы к памятнику Соловецким юнгам. По традиции на воду с малого десантного корабля спустили венок.
В День военно-морского флота в Самаре провели митинг у памятной стелы на Аллее Соловецких юнг
При этом людям с больной печенью яйца могут приносить пользу.
Врач не рекомендует есть больше одного яичного желтка в день из-за нагрузки на печень
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.55
0.69
EUR 93.35
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
Весь список
  • Персональные данные

Трамп дал России 10-12 дней, чтобы закончить конфликт на Украине

28 июля 2025 17:22
188
Трамп дал России 10-12 дней, чтобы закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп установил новый срок для России, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом американский лидер высказался 28 июля.

Трамп заявил, что установить срок в 10-12 дней начиная с понедельника.

Глава Белого дома ранее в очередной раз заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным и собирается сократить установленный им срок в 50 дней на достижение договоренностей по Украине. 

Позже Трамп добавил, что не видит прогресса в урегулировании украинского конфликта и уменьшит установленный им срок на достижение договоренностей между РФ и США по Украине до 10-12 дней.

В Москве новое заявление Трампа пока официально не комментировали, пишет МК. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
203
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
565
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
704
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
523
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
505
Весь список