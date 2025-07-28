Трамп дал России 10-12 дней, чтобы закончить конфликт на Украине

188

Президент США Дональд Трамп установил новый срок для России, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом американский лидер высказался 28 июля.

Трамп заявил, что установить срок в 10-12 дней начиная с понедельника.

Глава Белого дома ранее в очередной раз заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным и собирается сократить установленный им срок в 50 дней на достижение договоренностей по Украине.

Позже Трамп добавил, что не видит прогресса в урегулировании украинского конфликта и уменьшит установленный им срок на достижение договоренностей между РФ и США по Украине до 10-12 дней.

В Москве новое заявление Трампа пока официально не комментировали, пишет МК.