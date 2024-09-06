Telegram на фоне ареста Дурова удалил из FAQ фразу о защите приватности чатов

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Мессенджер Telegram удалил информацию о конфиденциальности всех чатов из раздела FAQ с ответами на часто задаваемые вопросы. Теперь там отмечается, что на незаконный контент в чате можно пожаловаться модераторам, пишет Смотрим.

В конце августа в аэропорту в Париже был задержан основатель Telegram Павел Дуров, его обвинили в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции. Дуров помещен под судебный надзор.

В четверг из раздела FAQ в мессенджере исчезло сообщение, что приватные чаты защищены от модерации. В обновленном разделе указывается электронный адрес, куда можно отправлять запросы на удаление контента. Возможность пожаловаться есть и в самом приложении Telegram.

"Во всех приложениях Telegram есть кнопка "Пожаловаться", которая позволяет сообщать о незаконном контенте нашим модераторам", – отмечается в разделе FAQ.

Как делает вывод портал TechCrunch, это свидетельствует о намерении Telegram модерировать приватные чаты. Официально мессенджер об изменениях в модерации не сообщал.

Ранее основатель мессенджера в связи с обвинениями пояснял, что увеличение числа злоумышленников на платформе объясняется резким ростом количества пользователей – оно взлетело до 950 миллионов человек. Как отметил Дуров, в компании работают над улучшением ситуации, ежедневно удаляются миллионы "вредных постов и каналов".