Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть

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Страны Группы семи (G7) решили найти возможность установить предельные цены на нефть из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Отмечается, что лидеры G7 стараются искать рычаги давления на Москву из-за проведения специальной военной операции, при этом не допустить дальнейшего разжигания глобальной инфляции. Страны Запада согласовали эмбарго на российскую нефть, однако они переживают за то, что при стремительном росте цен на энергоносители их ограничения окажутся не столь серьезными и не окажут серьезного влияния на военный бюджет России, так как страна получает больше средств от экспорта, даже если его объемы падают, подчеркивает агентство.