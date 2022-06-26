Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы считают, что идеальный отпуск в этом году — в России
Самарцы считают, что идеальный отпуск в этом году — в России
Выпускникам школ разрешат служить по контракту
Выпускникам школ разрешат служить по контракту
В Самарской области подорожают дрова
В Самарской области подорожают дрова
У самарца нашли 39 кустов конопли
У самарца нашли 39 кустов конопли
В озере в Красноярском районе утонул мужчина
В озере в Красноярском районе утонул мужчина
Счетная палата: в Самарской области, помимо Самары, детсадов хватает
Счетная палата: в Самарской области, помимо Самары, детсадов хватает
Смертельное ДТП в Камышле: пятеро погибших
Смертельное ДТП в Камышле: пятеро погибших
Менее трех процентов японских компаний приняли решение уйти из России
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.32
-0.04
EUR 55.96
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
«Богатырские игры»: в Тольятти прошел Открытый личный чемпионат Самарской области по силовому экстриму 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, пройдут во всех муниципальных образованиях региона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть

26 июня 2022 10:18
200
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть

Страны Группы семи (G7) решили найти возможность установить предельные цены на нефть из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Отмечается, что лидеры G7 стараются искать рычаги давления на Москву из-за проведения специальной военной операции, при этом не допустить дальнейшего разжигания глобальной инфляции. Страны Запада согласовали эмбарго на российскую нефть, однако они переживают за то, что при стремительном росте цен на энергоносители их ограничения окажутся не столь серьезными и не окажут серьезного влияния на военный бюджет России, так как страна получает больше средств от экспорта, даже если его объемы падают, подчеркивает агентство.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре демонтируют трамвайные пути на Полевой
25 июня 2022  11:19
В Самаре демонтируют трамвайные пути на Полевой
1066
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
24 июня 2022  14:01
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
555
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
24 июня 2022  13:13
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
482
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
1690
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
23 июня 2022  12:58
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
779
Весь список