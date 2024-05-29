Стало известно о работе режиссера Миядзаки над новым мультфильмом

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Японский режиссер Хаяо Миядзаки, известный своей работой «Унесенные призраками», создает в настоящее время новый мультфильм. Об этом сообщил его сын Горо Миядзаки.

«Картина выглядит как приключенческий фильм, ностальгический и напоминающий старые времена», — приводит его слова ComicBook 27 мая.

Сын кинематографиста возлагает большие надежды на следующую работу Миядзаки. Издание отмечает, что, несмотря на отсылки к прошлому, картины режиссера выступают в качестве отражения современности, пишут "Известия".

Миядзаки родился 5 января 1941 года, среди его основных работ, помимо «Унесенных призраками», есть такие фильмы, как «Ходячий замок», «Шепот сердца», «Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо» и другие.