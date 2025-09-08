Я нашел ошибку
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
США ужесточили выдачу виз для россиян

8 сентября 2025 09:09
199
США ужесточили выдачу виз для россиян и всего мира

Госдеп изменил правила подачи документов на визу: теперь это можно сделать только в стране гражданства или проживания. Тем, кто постоянно живет в России, придется ездить в Астану или Варшаву

США обновили правила для всех заявителей на неиммиграционные визы, записывающихся на собеседование, сообщает Госдеп.

«Заявители на неиммиграционные визы США (NIV) должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания», — сказано в сообщении.

До этого пройти собеседование и подать на визу такого типа можно было в любой стране.

Для России местами, где можно подать такое заявление, названы Астана и Варшава, поскольку США не проводят в России регулярные иммиграционно-визовые операции. Тоже самое касается еще 16 стран, в том числе Белоруссии (ее жителям нужно обращаться в посольства США в Вильнюсе и Варшаве) и Украины (Краков и Варшава).

В то же время россияне, постоянно проживающие других странах, могут получать визы и в других диппредставительствах. Однако, если место подачи заявления основано на месте жительства, то заявители должны быть способны доказать постоянное проживание в этой стране, пишет РБК.

