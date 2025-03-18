США отказались вернуть Франции статую Свободы

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США не вернут Франции статую Свободы, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

«Абсолютно нет. Только благодаря Соединенным Штатам Америки французы сейчас не говорят по-немецки. Поэтому они должны быть очень благодарны нашей великой стране», — сказала она.

С требованием вернуть статую на днях выступил евродепутат Рафаэль Глюксманн. Он предположил, что в США теперь презирают свободу, а потому статую в ее честь следует вернуть, пишет РБК.

Статую Свободы, которая сейчас стоит в Нью-Йорке, изготовили во Франции, ее открыли в 1886 году. Идею монумента предложил французский писатель, политик Эдуард Рене Лефевр де Лабулэ. Он воодушевился победой аболиционистов в гражданской войне в США 1861–1865 годов.

Фото: pxhere.com