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США отказались вернуть Франции статую Свободы

18 марта 2025 09:10
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США отказались вернуть Франции статую Свободы

США не вернут Франции статую Свободы, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

«Абсолютно нет. Только благодаря Соединенным Штатам Америки французы сейчас не говорят по-немецки. Поэтому они должны быть очень благодарны нашей великой стране», — сказала она.

С требованием вернуть статую на днях выступил евродепутат Рафаэль Глюксманн. Он предположил, что в США теперь презирают свободу, а потому статую в ее честь следует вернуть, пишет РБК. 

Статую Свободы, которая сейчас стоит в Нью-Йорке, изготовили во Франции, ее открыли в 1886 году. Идею монумента предложил французский писатель, политик Эдуард Рене Лефевр де Лабулэ. Он воодушевился победой аболиционистов в гражданской войне в США 1861–1865 годов.

Фото: pxhere.com

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