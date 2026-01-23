США официально вышли из ВОЗ, не заплатив $260 млн долга

США покинули Всемирную организацию здравоохранения, не выплатив около $260 млн долга. Информацию публикует издание Bloomberg.

Отмечается также, что все финансирование ВОЗ Вашингтоном прекращено, он больше не участвует в спонсируемых ВОЗ руководящих органах и рабочих группах, пишет Смотрим.

"США официально завершили свой выход из Всемирной организации здравоохранения, оставив после себя непогашенный долг в размере примерно 260 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Информацию о том, что США выходит из ВОЗ, освободив себя от всех обязательств, уже подтвердили в Госдепе.