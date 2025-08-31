Солнце устроит на Земле сильную магнитную бурю 2 сентября

106

Выброшенная вчера Солнцем плазма достигнет Земли 2 сентября. Это вызовет на нашей планете сильную магнитную бурю и интенсивные полярные сияния, прогнозируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишет Смотрим.

30 августа на Солнце произошли две вспышки. В первом случае облако плазмы было выброшено в сторону Венеры и Меркурия, а во втором – к Земле. При этом скорость движения заряженных частиц к нашей планете довольно высокая – порядка 900 километров в секунду.