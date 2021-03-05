Собака-робот осматривает обломки на месте крушения SpaceX, к которым боятся подойти инженеры

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Вчера SpaceX впервые посадила ракету Starship, а через 10 минут она взорвалась.

Когда воздух очистился и дороги снова открылись, фотографы и фанаты SpaceX собрались возле здания компании, чтобы понаблюдать за уборкой обломков. Именно в этот момент они заметили четвероногого робота, блуждающего по развалинам, передает iphones.ru со ссылкой на Business Insider.

Это был робот Boston Dynamics под названием Spot. SpaceX переименовала его в Zeus (Зевс), судя по фотографиям красной будки, в которой он живет.

Зевс оснащен камерами и датчиками для сбора данных. Вероятно, SpaceX использовала его для первичного осмотра площадки, поскольку людям опасно появляться там сразу после взрыва.

Boston Dynamics начала продавать робота Spot в середине 2020 года. Он стоит $74 тыс или 5,2 млн рублей.

Фото: iphones.ru