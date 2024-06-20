СМИ: за время хаджа в Мекку умерло уже более тысячи паломников

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"Число умерших во время хаджа в этом году превысило 1000", — утверждает агентство France-Presse на основании собственных подсчетов, передает РИА Новости.

Отмечается, что более половины из скончавшихся — незарегистрированные паломники.

Как сообщил РИА Новости руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев, во время паломничества умерли пять граждан России, их похоронят в Мекке.

Собеседник агентства уточнил, что трое из них совершали хадж с нарушением саудовского законодательства.

Власти Саудовской Аравии пока не подтверждают информацию о числе умерших. Министерство здравоохранения королевства сообщало в воскресенье (основной день хаджа), что 2764 паломника обратились за медицинской помощью в связи с тепловыми ударами из-за несоблюдения рекомендаций властей.

В этом году хадж начался в минувшую пятницу. Сайт наблюдения за погодой AccuWeather сообщил, что в понедельник температура в Мекке достигала 45 градусов по Цельсию. При этом метеорологическая служба королевства зафиксировала в этот день в Большой мечети 52 градуса жары.

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