СМИ: 13-летний подросток устроил стрельбу на месте раскопок «Город Давида» в Восточном Иерусалиме

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Стрельбу в Восточном Иерусалиме на месте археологических раскопок «Город Давида» устроил 13-летний подросток, его личность установлена. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post (JP) в субботу, 28 января, пишут "Известия".

Отмечается, что имя злоумышленника — Мухаммед Алият, он житель Восточного Иерусалима.

В полиции заявили, что Алият уже допрошен.

Ранее в этот день сообщалось, что в Израиле в Восточном Иерусалиме двое мужчин получили ранения в результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида». Оба в тяжелом состоянии госпитализированы.

Полиция Израиля предварительно квалифицирует этот инцидент как теракт.

Фото: pxhere.com