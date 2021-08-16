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Смена власти в Афганистане

16 августа 2021 10:51
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Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле.

15 августа МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибана" (запрещено в РФ) начали наступление на Кабул по всем направлениям, передает ТАСС.

Талибы заявили, что установили контроль на всей территории государства.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. 

Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что "переход власти пройдет мирным путем". 

Большинство сотрудников диппредставительств западных стран покинули Кабул.

 

Фото:   EPA-EFE/STRINGER/ТАСС

Теги: Афганистан смена власти

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