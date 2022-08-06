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В США в возрасте 81 года скончался миллиардер Роберт Брокман, обвиненный в неуплате рекордной суммы налогов, пишут "Известия". Об этом 6 августа сообщило агентство Bloomberg.

Его адвокат Кэти Кенелли рассказала, что Брокман скончался поздно вечером 5 августа. Он страдал деменцией и находился на домашнем лечении. Из-за состояния здоровья он не мог предстать перед судом по обвинению в неуплате налогов.

По данным Forbes, состояние Брокмана оценивалось в $4,7 млрд. Он владел компанией Reynolds & Reynolds, занимавшейся созданием программного обеспечения для автодилеров.

В октябре 2020 года налоговое управление США заподозрило Брокмана в уклонении от уплаты налогов на общую сумму $2 млрд. По данным Bloomberg, это самое крупное подобное обвинение в адрес физического лица.

Фото: соцсети/"Известия"