Siemens Energy удалила твит об «одинокой» турбине «Северного потока»

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Siemens Energy удалила свой пост в Twitter о турбине для «Северного потока», которая «стоит в одиночестве». Немецкая компания предлагала пользователям создать для нее плейлист в Spotify. Турбина ожидает возвращения в Россию.

«Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения»,— говорится в сообщении Siemens Energy в Twitter. Компания отмечает, что с первого дня ввода войск России на Украину осуждает действия Москвы.

«Северный поток» с июня работает в ограниченном режиме. Сейчас его загруженность не превышает 20% от плановой пропускной мощности. «Газпром» объясняет это сложностями с обслуживанием оборудования из-за санкций. Так, одна из турбин долгое время находилась в Канаде — Siemens Energy не могла доставить ее в Россию из-за ограничений, введенных Оттавой. Германия и Канада договорились о возврате оборудования для «Северного потока» и сейчас турбина находится в ФРГ. Россия не намерена забирать аппарат, пока ей не дадут гарантий возможности обслуживания турбин без санкций со стороны ЕС, Канады и Великобритании, пишет Коммерсантъ.