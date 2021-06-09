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Санкции против "Северного потока -2" оказались неэффективными

9 июня 2021 09:26
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Санкции против "Северного потока -2" оказались неэффективными

Санкции против "Северного потока -2" оказались неэффективными. С таким признанием госсекретарь США Энтони Блинкен выступил перед сенаторами.

Он подчеркнул, что отмена ограничений в отношении российского газопровода позволила избежать худшего варианта развития событий, то есть осложнения отношений с Германией.

Между тем действия Вашингтона, как считает Блинкен, позволили перейти к активному поиску решения этой проблемы.

Кроме того, госсекретарь отверг недавние претензии президента Украины. Он подчеркнул, что Белый дом всё-таки сообщил Киеву о решении снять санкции против "Северного потока – 2", причем заранее. Однако не исключил, что эта информация могла просто не дойти до Владимира Зеленского, передает Радио Маяк.

Теги: "Северный поток - 2" санкции

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