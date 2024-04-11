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Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне

11 апреля 2024 09:10
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Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне

Город Вадсё, расположенный в самом северном регионе Норвегии за полярным кругом, обратился к Еврокомиссии с просьбой дать указание национальным властям одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо привычного 24-часового, сообщает Politico.

Мэр города Вадсё Венче Педерсен выступила с инициативой. По ее мнению, такой шаг поможет укрепить местные ценности, увеличить время, проводимое в кругу семьи, и привлечь новых жителей, которые стремятся чаще видеться с родственниками. "Мы любим наш образ жизни, и считаем, что он может быть очень привлекательным, особенно для семей с детьми. Я уверена, что это будет способствовать более спокойной и комфортной повседневной жизни, чем, например, в крупных городах", - поделилась Педерсен.

Она отметила, что жители пока не задумывались о практической реализации изменений, так как не ждут быстрого одобрения, пишет МК.

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