Самая высокая башня в мире окрасилась цветами флага России

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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Бурдж-Халифа окрасилась цветами российского флага в связи с терактом в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл». На фасаде самой высокой башни в мире появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках, пишет Lenta.Ru.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Бурдж-Халифа окрасилась цветами российского флага в связи с терактом в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает агентство WAM в соцсети X.

На фасаде самой высокой башни в мире появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках. Кроме того, власти ОАЭ подсветили триколором самые знаковые достопримечательности страны, в том числе штаб-квартиру нефтегазовой компании ADNOC и Дубайскую рамку.

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по жертвам теракта.

В знак солидарности с российским народом траур также объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. Национальные флаги будут приспущены на посольствах Британии и Австралии в Москве.

Фото: скрин видео t.me/mayamanna/3888