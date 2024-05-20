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С 20 мая Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины

20 мая 2024 09:36
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С 20 мая Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины

20 мая истек срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, после чего он перестал быть легитимным президентом республики.

Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

В Киеве объяснили отмену проведения президентских выборов военным положением. Критики Зеленского, в свою очередь, говорят о том, что Зеленский боится потерять власть.

Во время своей предвыборной кампании в 2019 году Зеленский обещал мирное урегулирование конфликта на Донбассе, а также ассоциацию с ЕС.

До этого газета The Washington Post писала, что действующий президент Украины Владимир Зеленский в скором времени станет уязвимым для критики, в том числе из-за большого влияния в стране руководителя офиса главы государства Андрея Ермака. Авторы публикации утверждают, что Ермака можно назвать самым влиятельным главой офиса украинского лидера в истории страны, пишет Газета.

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