Россияне занимают пятое место в медальном зачете Олимпиады

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Сборная России занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после двух дней, в которых были разыграны награды.

В воскресенье российские олимпийцы завоевали пять медалей. Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Серебряные медали завоевали рапиристка Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина. Еще одно серебро взяли в командном турнире российские лучницы. Единственную бронзу в воскресенье принесла сборной России рапиристка Лариса Коробейникова.

Всего в активе сборной России после двух медальных дней одно золото, четыре серебра и две бронзы. Лидирует сборная Китая (6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали). На втором месте японцы (5;1;0), замыкают тройку американцы (4;2;4), сообщает РИА Новости.