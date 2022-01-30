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Сегодня в пекинский аэропорт Шоуду прилетела сборная страны по лыжным гонкам. Ранее на Олимпиаду прибыли команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку, а также саночники.

Российским спортсменам по силам бороться за треть медалей Игр-2022. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Россия» президент ОКР Станислав Поздняков. Он перечислил виды спорта, где отечественные олимпийцы особенно сильны. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего разыграют 109 комплектов наград. Перед российскими спортсменами стоит задача попасть в число трёх лучших команд медального зачёта.

Между тем власти КНР выявили 34 новых случая заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпийские игры в Пекине, говорится в заявлении оргкомитета. За сутки в Китай прилетели 857 человек, в том числе 355 спортсменов и официальных лиц, передает Радио Маяк.