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Бизнесмен Роман Абрамович объявил о решении продать английский футбольный клуб «Челси». Об этом сообщила в среду пресс-служба ФК на официальном сайте, передают "Известия".

Он уточнил, что не будет продавать клуб в срочном порядке. Кроме того, все средства от продажи клуба будут переданы в созданный Абрамовичем благотворительный фонд.

«Я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. В текущей ситуации я считаю наиболее правильным выбором продать клуб, так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнеров клуба. Знайте, что это было невероятно тяжелым решением для меня — расстаться с «Челси» таким образом», — сказал Абрамович.

Он выразил надежду, что сможет в последний раз посетить футбольный стадион «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и попрощаться членами команды лично.

Ранее в СМИ появились данные, что до конца текущей недели предприниматель может получить ряд предложений о продаже команды.

Фото: pixabay