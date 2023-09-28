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Произведенный 200 лет назад шотландский виски выставлен на аукцион в Британии

28 сентября 2023 15:27
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Возможно этот виски пила молодая королева Виктория.

Шотландский виски, произведенный 200 лет назад, - всего 24 бутылки с предварительной оценкой свыше $12 тыс. за каждую - выставили на аукцион Whisky Auctioneer в Великобритании. Об этом говорится в заявлении аукционеров, передает ТАСС.

Напиток крепостью 61,3% был обнаружен, согласно сообщению, в конце 2022 года в 750-летнем замке Блэр (округ Перт-энд-Кинросс) его попечителем Берти Тротоном за потайной дверью в небольшом подвале. Виски был изготовлен в 1833 году и разлит в бутылки восемь лет спустя. Более двух десятков из них уйдут с молотка 24 ноября - 4 декабря.

Как пишет rg.ru, считается, что находка была дистиллирована почти 200 лет назад и, возможно, пила этот виски молодая королева Виктория (1819-1901), которая посещала замок Блэр. 

Подлинность виски подтверждена Центром экологических исследований Шотландского университета с помощью радиоуглеродного анализа, отмечают эксперты.

 

Фото:   ru.freepik.com

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