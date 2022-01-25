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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США не могут прогнозировать, намерена ли Россия "вторгнуться" на Украину или же нет.
Президент США Джо Байден не намерен в одностороннем порядке отправлять американские войска на Украину
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Президент США Джо Байден не намерен в одностороннем порядке отправлять американские войска на Украину

25 января 2022 23:47
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США не могут прогнозировать, намерена ли Россия "вторгнуться" на Украину или же нет.

Президент США Джо Байден не намерен в одностороннем порядке отправлять американские войска на Украину, а усиление на восточном фланге НАТО может идти только под эгидой альянса. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

"Мы работаем через НАТО над усилением поддержки в странах на восточном фланге [альянса]. Именно для этого существует НАТО, мы привержены неприкосновенности этого союза. Просто для ясности: у президента нет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", - сказала она.

В понедельник Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты решили привести в состояние повышенной боеготовности около 8,5 тыс. военнослужащих, которые в случае необходимости будут оперативно отправлены в Европу. "Как вы знаете, было сделано заявление о том, <...> что [эти силы] будут частью сил НАТО. <...> 8,5 тыс. военных находятся в состоянии готовности, и решение о том, разворачивать ли их, будет приниматься в координации с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - сказала Псаки, комментируя заявление Пентагона.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что США не могут прогнозировать, намерена ли Россия "вторгнуться" на Украину или же нет. Ее спросили, согласна ли администрация США со словами украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что угроза "вторжения" РФ в республику не является неизбежной. Резников также заявил, что считает маловероятным сценарий наступления РФ на Украину в ближайшее время.

"Никто не может проникнуть в сознание президента [РФ Владимира] Путина или российского руководства. Мы все знаем, что так оно и есть", - ответила Псаки. Затем она в очередной раз заявила о "подготовительных мероприятиях" со стороны России, "включая 100 тыс. военнослужащих на границе [с Украиной], воинственную риторику и действия, <...> направленные на распространение дезинформации в регионе и даже в мире, создающие предпосылки для вторжения".

"Конечно, наш предпочтительный путь - это дипломатия, и мы не можем прогнозировать, что на уме у президента Путина. Мы, безусловно, видим, что на границе усиливаются агрессивные действия и приготовления", - утверждала пресс-секретарь.

В последние месяцы на Западе делают заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.

 

 

Фото из открытых источников

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