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После 10 лет жизни в Великобритании две панды вернутся в Китай

2 декабря 2023 09:08
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После 10 лет жизни в Великобритании две панды вернутся в Китай

Две гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь, которые в течение десяти лет жили в Эдинбургском зоопарке в Шотландии, в декабре возвращаются в Китай.

Как пояснил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, панды были переданы Великобритании в соответствии с соглашением сотрудничестве, подписанным между Пекином и Лондоном в 2011 году. Срок действия соглашения составлял десять лет, однако из-за пандемии коронавируса был продлен. Но в декабре соглашение заканчивается, и панды должны вернуться на родину.

"Китай совершил все необходимые приготовления и приветствует возвращение Ян Гуана и Тянь Тянь", – отметил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь также сообщил, что КНР готов к дальнейшему укреплению сотрудничества с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области защиты исчезающих видов и биоразнообразия, пишет ТАСС.

Ранее в ноябре в Китай вернулись три панды из США. Они жили в зоопарке Вашингтона с 2000 года. Как отметила газета The Washington Post, Пекин лишил американскую столицу бамбуковых медведей впервые за 23 года. В этом журналисты усмотрели особый, политический подтекст.

Между тем трехмесячная малышка-панда, проживающая в Московском зоопарке вместе с родителями, недавно начала ползать. Она хорошо развивается и уже активно передвигается по вольеру, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com

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