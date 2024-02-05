Politico: 13-й пакет санкций против России будет символическим

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Разрабатываемый странами Евросоюза 13-й пакет антироссийских санкций в большей степени будет "символическим", сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.

"Сроки слишком короткие для чего-то большего", – объяснил один из собеседников издания.

Санкционные списки будут расширены, но основная часть работы будет сосредоточена над тем, чтобы третьи страны соблюдали уже введенные ограничения.

Между тем, по данным агентства DPA, новые ограничительные меры могут коснуться более 200 физических лиц и компаний. Кроме того, под санкции должны подпасть и другие компании, которые могут способствовать военному и технологическому укреплению России – им будет запрещено продавать из ЕС товары и технологии, пригодные для использования в военных целях, пишет Смотрим.

Ранее агентство Reuters сообщало, что добавлять новые запреты на импорт из России в 13-й пакет санкций не планируется, чтобы избежать лишних споров между членами ЕС.